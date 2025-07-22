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Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yunanistan&#039;da 3,9 büyüklüğünde deprem
Deprem, Yunanistan, AFAD, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 21.54 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,26 kilometre derinliğinde ölçüldü. AFAD, depreme yönelik verileri açıkladı.

Yurdun dört bir yanından ve komşu ülkelerden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan'da korkutan bir deprem yaşandı.

3,9 ŞİDDETİNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan Ioannina-Ipeiros merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

DEPREME YÖNELİK VERİLER

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.54 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 6,26 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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