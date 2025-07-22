Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 21.54 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,26 kilometre derinliğinde ölçüldü. AFAD, depreme yönelik verileri açıkladı.

Yurdun dört bir yanından ve komşu ülkelerden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan'da korkutan bir deprem yaşandı.

3,9 ŞİDDETİNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan Ioannina-Ipeiros merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREME YÖNELİK VERİLER

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.54 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 6,26 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.