- Güncelleme Tarihi:
Yunanistan Hava Kuvvetleri uçağı Mora Yarımadası'nda düştü
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı Mora Yarımada'sında kırsal alana düştü. Kazadan önce uçaktan atlayan pilotun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan’da Hava Kuvvetleri’ne ait çift motorlu eğitim uçağı, Mora Yarımadası’ndaki Kalamata kentinde hava üssü yakınlarında düştü. Kırsal alana düşen T-2 Buckeye tipi askeri uçağın pilotunun, kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladığı belirtildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay yerine sevk edilen ekiplerin pilotu bulmak için operasyon başlattığı öğrenildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri, 40 yaşındaki Pilot Binbaşı Epaminondas Kostas’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı