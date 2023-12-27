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    Yunanistan Hava Kuvvetleri uçağı Mora Yarımadası'nda düştü

    Yunanistan'da askeri eğitim uçağı Mora Yarımada'sında kırsal alana düştü. Kazadan önce uçaktan atlayan pilotun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yunanistan Hava Kuvvetleri uçağı Mora Yarımadası&#039;nda düştü
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yunanistan’da Hava Kuvvetleri’ne ait çift motorlu eğitim uçağı, Mora Yarımadası’ndaki Kalamata kentinde hava üssü yakınlarında düştü. Kırsal alana düşen T-2 Buckeye tipi askeri uçağın pilotunun, kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladığı belirtildi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Olay yerine sevk edilen ekiplerin  pilotu bulmak için operasyon başlattığı öğrenildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri, 40 yaşındaki Pilot Binbaşı Epaminondas Kostas’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    YunanistanUçakKaza
    Haberler > Dünya > Yunanistan Hava Kuvvetleri uçağı Mora Yarımadası'nda düştü
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