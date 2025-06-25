Yüzyılın düğününün dudak uçuklatan faturası! Dünyanın en pahalılarından olacak: Davetliler arasında Trump'ın kızı bile var...

Jeff Bezos'un 48 milyon euroluk Venedik düğünü protestolarla gölgelendi. 90 özel jet ve süperyatların katıldığı görkemli organizasyon, aktivistlerin 'Bezos'a Yer Yok' eylemlerine sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı dahil dünyanın en zenginlerinin katıldığı 3 günlük şatafatlı tören, Clooney'lerin düğününü geride bırakırken, yerel halk lüks tüketim ve çevresel etkiler nedeniyle isyan ediyor.

Amazon’un milyarder kurucusu Jeff Bezos ve eski televizyon gazetecisi Lauren Sánchez, Venedik’te üç gün sürecek görkemli bir düğün kutlaması için kente geldi. Ancak bu lüks organizasyon, lagün şehrinde tartışmaları da beraberinde getirdi.

SÜPER ZENGİN KONUKLAR, "SÜPER" ARAÇLAR

Dünyanın dört bir yanından onlarca ünlü isim ve süper zengin konuk, süperyatlar ve özel jetlerle İtalya’ya akın ediyor.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bezos, Çarşamba günü Grand Canal’daki lüks Aman Venice oteline girerken Reuters muhabiri tarafından görüntülendi. Nişanlısı Lauren Sánchez de kısa süre sonra fotoğrafçılar tarafından otel çevresinde görüldü.

Kutlamaların resmi olarak başlamasından önce, Venedik’e 90’dan fazla özel jetin iniş yapması bekleniyor. Bazı çevrelerce “yüzyılın düğünü” olarak tanımlanan etkinlikte, pijama partilerinden şık akşam yemeklerine kadar birçok organizasyonun yer alacağı öne sürülüyor.

DONALD TRUMP'IN KIZI IVANKA TRUMP KONUK LİSTESİNDE

The Guardian'ın haberine göre, ilk gelen konuklar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve çocukları bulunuyor. Aile, Aziz Mark Meydanı’na yakın beş yıldızlı St. Regis otelinde konaklıyor. Toplamda 200 civarında davetli için Venedik’te birçok lüks otel kapatıldı.

Yerel basına göre, daha az tanınan bazı davetliler Venedik’e daha erken geldi. Amerikalı yatırımcı ve Amazon hissedarı Bill Miller’a ait 60 metrelik “Arience” yatı, haftanın başında St. Mark kıyılarına yanaştı.

FULHAM'IN BAŞKANI DA YERİNİ ALACAK

Fulham FC’nin sahibi Pakistan kökenli Amerikalı milyarder Shahid Khan’ın süperyatı “Kismet” de şehirde demirli durumda.

Venedik yetkilileri, artan jeopolitik gerilimler ve "No Space for Bezos" (Bezos’a Yer Yok) adlı aktivist grubun kanalları şişme timsahlarla kapatacağı yönündeki tehditleri nedeniyle büyük bir güvenlik operasyonu yürütüyor. Bu önlemler, Marco Polo Havalimanı dahil olmak üzere tüm şehri kapsıyor.

Davetli listesinde Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Eva Longoria ve Orlando Bloom’un yanı sıra Bill Gates, Mick Jagger ve Elton John gibi isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor.

YERLİ HALK DÜĞÜNDEN RAHATSIZ

Valiz seslerinden rahatsız olan yerli halk için, yerel gazeteler bu kez “sadece birkaç bavul” değil, Bezos’un misafirlerinin “üç perdeli bir düğün” için gereken kıyafetleri taşıyan yığınla valize hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Kutlamalara dair detaylar sıkı gizlilik içinde yürütülüyor. Organizasyonda görevli personele, telefon konuşmalarında düğünle ilgili en küçük bir detayı bile paylaşmamaları tembihlendi.

Ancak çiftin Cuma günü, Venedik’teki aynı adlı adada bulunan ve Rönesans mimarı Andrea Palladio tarafından 16. yüzyılda inşa edilen San Giorgio Maggiore Bazilikası’nda nikâh kıyacağına inanılıyor. Konuklar burada Tintoretto’nun “Son Akşam Yemeği” gibi sanatsal eserleri görebilecek, adadaki küçük amfitiyatroda konser dinleyip labirent gibi dar sokaklarında dolaşabilecek.

FATURAYI DUYANLARIN DUDAĞI UÇUKLAYABİLİR!

Ana düğün resepsiyonu ise Cumartesi günü, surlarla çevrili tarihi tersane kompleksi olan Arsenale’de düzenlenecek. Bu büyük parti, ilk başta şehir merkezindeki 16. yüzyıldan kalma bir yapıda planlanmıştı, ancak güvenlik gerekçesiyle yer değiştirildi.

Toplamda 40–48 milyon Euro (yaklaşık 34–41 milyon Sterlin) arasında bir maliyete mal olduğu söylenen düğün, 2014 yılında George ve Amal Clooney’nin Venedik’te yaptığı düğünden bu yana şehirde gerçekleşen en yüksek profilli düğün olacak.

Ancak Clooney çiftinin aksine, Bezos’un düğünü yerel halk tarafından sıcak karşılanmadı. Kentin çeşitli noktalarına, Bezos’un kafasının uzaya fırlatılan bir roket üzerinde yer aldığı posterler yapıştırıldı. Bu görseller, Bezos’un uzay turizmi şirketi Blue Origin’e gönderme yapıyor.