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New Shepard uzaya fırlatıldı! Jeff Bezos'un şirketi 32. uçuşu gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, yeniden kullanılabilir yörünge altı uzay aracı New Shepard’ı başarıyla fırlattı. Bu görev, programın 12. insanlı ve toplamda 32. uçuşu olarak gerçekleşti.

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, yeniden kullanılabilir yörünge altı uzay aracı New Shepard’ı cumartesi günü başarıyla fırlattı. Altı kişilik mürettebatı uzaya taşıyan bu görev, programın 12. insanlı ve toplamda 32. uçuşu oldu.

Uzay aracı, Blue Origin’in Teksas eyaletinin batısında bulunan Launch Site One isimli fırlatma merkezinden havalandı. Şirket bu uçuşla, özel kişiler, araştırmacılar ve profesyoneller için uzaya erişimi artırma hedefini sürdürdü.

New Shepard uzaya fırlatıldı! Jeff Bezos'un şirketi 32. uçuşu gerçekleştirdi - 1. Resim

64 KİŞİ UZAY GÖRDÜ

Mürettebatta K-12 düzeyinde STEM öğretmeni Aymette Medina Jorge, radyologken kaşifliğe yönelen Dr. Gretchen Green, eski Panama ABD Büyükelçisi Jaime Alemán, iş insanı Jesse Williams, havacılık yöneticisi Mark Rocket ve girişimci Paul Jeris yer aldı.

Bu uçuşla birlikte New Shepard, bugüne kadar uzaya çıkan kişi sayısını 64’e çıkardı. Bu kişilerden dördü, uzaya ikinci kez gitmiş oldu.

New Shepard uzaya fırlatıldı! Jeff Bezos'un şirketi 32. uçuşu gerçekleştirdi - 2. Resim

Amerikalı astronot Alan Shepard’ın adını taşıyan New Shepard, hem insanlı hem bilimsel görevler için tasarlanmış, tamamen otonom ve yeniden kullanılabilir bir roket sistemidir. Sıvı hidrojen ve oksijenle çalışan BE-3PM motoru sayesinde yalnızca su buharı salınımı yapar ve karbon emisyonu oluşturmaz.

Blue Origin, bu görevle uzay aracının güvenilirliğini ve çevre dostu uzay yolculuğu hedefini bir kez daha ortaya koyduklarını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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