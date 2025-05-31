Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif

Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif
Haberler Haberleri  / Dış Haberler

Gökbilimciler, Samanyolu’nda her 44 dakikada bir parlayan ve hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayan gizemli bir cisim keşfetti.

Gökbilimciler, Samanyolu galaksisinde her 44 dakikada bir parlayan gizemli bir cisim keşfetti. ASKAP J1832-0911 adı verilen bu cisim, hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor.

Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif - 1. Resim

Keşif, Avustralya’daki Uluslararası Radyo Astronomisi Araştırma Merkezi (ICRAR) liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından yapıldı. Cisim ilk olarak Batı Avustralya’da bulunan ASKAP radyo teleskobu ile tespit edildi.

Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif - 2. Resim

44 DAKİKADA BİR PARLIYOR

Aynı zamanda NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi de gökyüzünün aynı bölgesine bakıyordu ve bu sayede cismin X-ışınları da gözlemlenebildi.

The New York Post’tan edinilen bilgilere göre gökbilimciler, uzun periyotlu geçici (LPT) olarak sınıflandırılan bir gök cisminden ilk kez X-ışını tespit etti. LPT’ler, dakikalar veya saatler arayla sinyal gönderen bir tür kozmik olay olarak tanımlanıyor.

Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif - 3. Resim

15 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA

Cismin yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu belirlendi. Şu ana kadar yalnızca 10 kadar LPT keşfedilmişti ve hiçbiri X-ışını yaymamıştı.

Bilim insanları, bu tür cisimlerin neden hem radyo hem de X-ışını yaydığı konusunda kesin bir sonuca varmış değil. Olasılıklar arasında magnetar (aşırı manyetik ölü yıldız) ya da beyaz cüce içeren bir ikili yıldız sistemi bulunuyor. Araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

Mourinho'dan teknik ekip açıklaması: "Basında yazıldığı gibi değil!"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAdana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu - HaberlerAlanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli olduBu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışıGamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi - HaberlerGamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristiPSG - Inter ilk 11 belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu heyecanla bekleniyor! - HaberlerPSG - Inter ilk 11 belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu heyecanla bekleniyor!Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? UEFA para ödülleri - HaberlerŞampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? UEFA para ödülleri
Sonraki Haber Yükleniyor...