Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif

Gökbilimciler, Samanyolu’nda her 44 dakikada bir parlayan ve hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayan gizemli bir cisim keşfetti.

Gökbilimciler, Samanyolu galaksisinde her 44 dakikada bir parlayan gizemli bir cisim keşfetti. ASKAP J1832-0911 adı verilen bu cisim, hem radyo dalgaları hem de X-ışınları yayıyor.

Keşif, Avustralya’daki Uluslararası Radyo Astronomisi Araştırma Merkezi (ICRAR) liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından yapıldı. Cisim ilk olarak Batı Avustralya’da bulunan ASKAP radyo teleskobu ile tespit edildi.

44 DAKİKADA BİR PARLIYOR

Aynı zamanda NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi de gökyüzünün aynı bölgesine bakıyordu ve bu sayede cismin X-ışınları da gözlemlenebildi.

The New York Post’tan edinilen bilgilere göre gökbilimciler, uzun periyotlu geçici (LPT) olarak sınıflandırılan bir gök cisminden ilk kez X-ışını tespit etti. LPT’ler, dakikalar veya saatler arayla sinyal gönderen bir tür kozmik olay olarak tanımlanıyor.

15 BİN IŞIK YILI UZAKLIKTA

Cismin yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu belirlendi. Şu ana kadar yalnızca 10 kadar LPT keşfedilmişti ve hiçbiri X-ışını yaymamıştı.

Bilim insanları, bu tür cisimlerin neden hem radyo hem de X-ışını yaydığı konusunda kesin bir sonuca varmış değil. Olasılıklar arasında magnetar (aşırı manyetik ölü yıldız) ya da beyaz cüce içeren bir ikili yıldız sistemi bulunuyor. Araştırmalar devam ediyor.