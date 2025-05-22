Uzaydaki hayatı araştıran bilim adamı Türkiye’ye geldi: NASA’nın 'İkizler Çalışması'nın baş araştırmacısı

ABD Weill Cornell Medicine’den ve NASA’nın İkizler Çalışması’nın baş araştırmacılarından biri olan Prof. Dr. Christopher Mason, Acıbadem Üniversitesinde düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı öğrenci kongrelerinden biri olan ALIS 2025’ez katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - ABD Weill Cornell Medicine’den ve NASA’nın İkizler Çalışması’nın baş araştırmacılarından biri olan Prof. Dr. Christopher Mason, genetik bilimindeki önemli ve son gelişmelerin tartışıldığı kongrede yaptığı konuşmada, uzun süreli uzay yolculuklarının genler ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini anlattı. Mart 2015’te başlayıp Mart 2016’da sona eren tarihi İkizler Çalışması, özdeş ikizlerin incelenmesi yoluyla bilim insanlarının uzay uçuşunun insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Emekli astronot Scott Kelly, uluslararası uzay istasyonu’nda alçak dünya yörüngesinde bir yıl geçirirken, ikizi olan emekli astronot Mark Kelly dünyada kaldı. Bilim adamları, uzayda geçirilen zamandan etkilenebilecek moleküler ve fizyolojik özellikleri incelediler.

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Çalışma ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mason, “Tam kanın bileşenlerinin dizilenmesi, bölünen hücrelerde korunması önemli olan ve insan yaşlanmasıyla ilişkili olabilecek telomerlerin uzunluğunun uzay uçuşu sırasında ve tekrar Dünya’ya dönüşte önemli ölçüde değiştiğini ortaya kondu. Bağışıklık hücrelerindeki DNA metilasyonundaki değişiklikler ve kardiyovasküler ve bilişsel etkilerle bir araya getirilen bu çalışma, uzun süreli uzay yaşamının tehlikelerini değerlendirmek için bir temel sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.