Dünyanın en yaşlı insanı Morera 117 yaşında öldü! Zaro Ağa'yı geçemedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ve iki dünya savaşı yaşayan İspanyol Maria Branyas Morera, 117 yaşında öldü. Morera, dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyordu.

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanının hayatını kaybettiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ve iki dünya savaşı yaşayan İspanyol Maria Branyas Morera, 117 yaşında öldü.

Ailesinin X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Dilediği gibi öldü: Uykusunda, huzur içinde ve acı çekmeden” ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYA HESABI VARDI

Maria sosyal medyayı da kullanıyor 16.000 takipçisine düzenli paylaşımlar yapıyordu.

Son mesajında, kendini "zayıf" hissettiğini ve "zamanın yaklaştığını" söylemiş, "Ağlamayın, gözyaşlarını sevmem. Ve lütfen, benim için üzülmeyin. Nereye gidersem gideyim, mutlu olacağım" demişti.

Ocak 2023'te 118 yaşında ölen Fransız rahibe Lucile Randon'dan sonra "dünyanın en yaşlı insanı" unvanını almıştı.

Uzun ömrünün sırrını "düzen" ve "huzur" olarak açıklıyor, ayrıca "toksik insanlardan" uzak durduğunu söylüyordu.

1907'de San Francisco'da doğan Maria, iki dünya savaşını, İspanyol gribi salgınını ve İspanya İç Savaşı'nı yaşadı. 113 yaşındayken Covid-19'u bile atlattı.

ZARO AĞAYI HATIRLATTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları dünyanın en yaşlı insanları arasında sayılan, 156 yaşında olduğu rivayet edilen Zaro Ağa'yı hatırlattı.