Zelenskiy Putin'e rest çekti! "Gelmezse Erdoğan ile gideceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı. Zelenskiy, "Putin Ankara'ya uçmaya hazır değilse, Erdoğan ve ben İstanbul'a uçacağız. Bu görüşmenin gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Zelenskiy, "Putin gelirse İstanbul'a uçacağım" diyerek, barış görüşmeleri için kararlılığını yineledi.

Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı ve muhtemel ateşkes olacak.

Ukrayna lideri, ayrıca barış görüşmelerinin başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, Putin'in katılımının süreci hızlandıracağını vurguladı.

Ayrıca, 30 gün boyunca tam bir ateşkes beklentisi içinde olduklarını belirten Zelenskiy, "Sözlü bir anlaşma ya da belge olması fark etmez." dedi.

TRUMP'A DAVET, YAPTIRIM ÇAĞRISI

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı da İstanbul görüşmelerine davet ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın katılımı, Putin'in İstanbul'da bulunmasına bağlı. Görüşmelerin başarısız olması durumunda ABD ve Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik ağır yaptırım paketleri bekliyoruz."

ÇİN'DEN ATEŞKES DESTEĞİ MESAJI

Ukrayna lideri ayrıca, Çin'den 30 günlük ateşkesi desteklediklerine dair olumlu bir sinyal aldıklarını açıkladı.

"PUTİN ATEŞKESİ İSTEMİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona ermesi, ateşkes veya müzakere konularında istekli olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Putin ile görüşmek için her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

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Öte yandan Trump'ın özel temsilcisi Kellogg, Ukrayna çözümünün bir parçası olarak İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan güçlerin Dinyeper Nehri'nin batısına konuşlandırılmasını görüştüklerini kaydetti.

"PUTİN'İN KATILMAMASI MÜZAKEREYİ ENGELLEMEZ"

Ukrayna Devlet Başkanı, Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılmaması durumunda dahi müzakere sürecinin devam edeceğini açıkladı. "Başka formatlar geliştirmedik veya tartışmadık. Evet, yalnız olmayacağım, bu bir gerçek, ancak konu bu değil. Mesele şu ki, tam olarak önerilen şeyi düşünüyoruz." şeklinde konuşan Zelenskiy, Putin'in yokluğunun müzakere sürecini sekteye uğratmayacağını öne sürdü.

Zelenskiy, bu sürecin mutlaka ilerleyeceğini vurgulayarak, "Putin gelmezse veya ateşkesi şahsen desteklemezse, bu Rusya'nın herhangi bir müzakereye hazır olmadığı anlamına gelecektir. Teknik oyunlar oynayacak zaman yok. Daha güçlü olmalıyız, birleşmeliyiz. Ve şu anda tek seçeneğin yaptırımlar olduğunu görüyorum." dedi.

"BENDEN BAŞKASI PUTİN'LE PAZARLIK EDEMEZ"

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazarlık yapabilecek tek kişinin kendisi olduğunu vurguladı. "Benden başka kimse Putin'le pazarlık edemez, bu Rusya Federasyonu'nun anlatısı, kendime hiçbir şeyi yasaklamadım." şeklinde konuşan Zelenskiy, müzakerelerdeki liderliğini güçlü bir şekilde ifade etti.