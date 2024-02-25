Zelenskiy savaşta kaç Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşta 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Putin ve çevresinin iddia ettiği 300 bin veya 150 bin asker kaybının gerçeği yansıtmadığını belirten Zelenskiy, her ölü askerin onlar için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Savaşın iki yıldır devam ettiğini ve Ukrayna'nın büyük bir bedel ödediğini belirten Zelenskiy, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Putin ve yalancı çevresinin söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil. Ancak bu ölümlerin her biri bizim için büyük bir kayıptır" dedi.

Zelenskiy ayrıca, savaşın sivillere de büyük zarar verdiğini ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

"SAĞIR BİR İNSANLA KONUŞABİLİR MİSİNİZ?"

Putin'le konuşup konuşmayacağı sorusuna da cevap veren Zelenskiy:

"Sağır bir insanla konuşabilir misiniz? Muhaliflerini öldüren bir adamla konuşabilir misiniz?"

Putin'in başlıca muhalifi Alexei Navalniy bu ay Kuzey Kutbu'ndaki tutulduğu hapishanede nedeni belirsiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Zelensky, Rusya'da Putin'in iktidarını 2030'a kadar uzatması beklenen yaklaşan başkanlık seçimleriyle dalga geçerek, "Kendini 2030'a kadar iktidarda görüyor, biz onunla daha erken bitirmek istiyoruz" diye ekledi.