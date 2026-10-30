Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ

İletişim Başkanı Duran, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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