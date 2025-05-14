Zelenskiy Türkiye'ye yönelik imzayı attı! Nariman Celal Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 21:54 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 22:11 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak Nariman Celal'i atadı. Celal, bir dönem ailesi ile birlikte Rusya tarafından esir alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal'i resmen Ankara Büyükelçisi olarak atadı. İlgili Haber ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya'da RUSYA'YA ESİR DÜŞMÜŞTÜ KTMM Başkan Yardımcısı Neriman Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüş ve bu kapsamda Celal tutuklanmıştı. Celal, Rusya ile Ukrayna arasında 28 Haziran 2024'te yapılan esir takası sonucu serbest bırakılmıştı. İlgili Haber Ukrayna'dan İstanbul zirvesi açıklaması! Putin barış görüşmelerine katılacak mı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru