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Zelenskiy Türkiye'ye yönelik imzayı attı! Nariman Celal Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zelenskiy Türkiye&#039;ye yönelik imzayı attı! Nariman Celal Ukrayna&#039;nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak Nariman Celal'i atadı. Celal, bir dönem ailesi ile birlikte Rusya tarafından esir alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal'i resmen Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Zelenskiy Türkiye'ye yönelik imzayı attı! Nariman Celal Ukrayna'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı - 1. Resim

RUSYA'YA ESİR DÜŞMÜŞTÜ

KTMM Başkan Yardımcısı Neriman Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüş ve bu kapsamda Celal tutuklanmıştı.

Celal, Rusya ile Ukrayna arasında 28 Haziran 2024'te yapılan esir takası sonucu serbest bırakılmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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