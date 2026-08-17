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Dünya

Zimbabve'deki feribot faciasında acı bilanço! 18'i çocuk çok sayıda can kaybı var

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Zimbabve'deki Kariba Gölü’nde 114 yetişkin yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı.

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Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 80’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, gölde arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, feribotta bulunanların kesin sayısı henüz belirlenemedi.

Zimbabvedeki feribot faciasında acı bilanço! 18i çocuk çok sayıda can kaybı var
Başlık ResmiZimbabvedeki feribot faciasında acı bilanço! 18i çocuk çok sayıda can kaybı var

EN AZ 18 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Zimbabve Sivil Koruma Birimi (CPU), daha önce yaptığı açıklamada, 77 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Polis, hayatını kaybedenler arasında en az 18 çocuğun bulunduğunu açıklamıştı.

Zimbabvedeki feribot faciasında acı bilanço! 18i çocuk çok sayıda can kaybı var
Başlık ResmiZimbabvedeki feribot faciasında acı bilanço! 18i çocuk çok sayıda can kaybı var

Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait 90 kişi kapasiteli "Mbuya Nehanda" isimli feribotta, bilet kayıtlarına göre 114 yetişkin yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bilet zorunluluğu bulunmayan küçük çocukların sayısının bilinmemesi nedeniyle gerçek yolcu sayısının daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Feribot, 11 Ağustos’ta Kariba kentinden Chalala bölgesi ve çevresindeki yerleşimlere giderken, Long Island yakınlarında kuvvetli dalgaların etkisiyle alabora olmuştu.

Zimbabvedeki feribot faciasında acı bilanço! 18i çocuk çok sayıda can kaybı var
Başlık ResmiZimbabvedeki feribot faciasında acı bilanço! 18i çocuk çok sayıda can kaybı var

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için ilave kaynakların seferber edilmesini sağlamak amacıyla "afet durumu" ilan etmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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