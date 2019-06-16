AYT edebiyat kolay mıydı, AYT matematik soruları öğren, AYT fen soruları zor muydu, AYT soruları nasıldı, YKS 2019 yorumları nasıl? 2019 YKS kolay mıydı zor muydu, 2019 AYT soruları kolay mıydı, YKS soruları açıklandı mı, AYT soruları cevapları... Yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite adayının heyecanla beklediği gün geldi çattı. 15 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'nin ardından 16 Haziran'da AYT gerçekleştiriliyor. Peki AYT soruları kolay mıydı? AYT yorumları nasıl? 2019 YKS yorumları nasıl diye merak eden adaylar ve veliler internette araştırma yapıyorlar. AYT sona erdiğinde adayların sınav sonrası yaptıkları yorumlara haberimizden ulaşabilirsiniz...
2019 AYT YORUMLARI! SINAV KOLAY MIYDI ZOR MUYDU? İŞTE DETAYLAR
İŞTE 2019 YKS TYT SINAVI YORUMLARI
Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin!
o nasıl matematikti öyle ya
Yetiştiremedik be
Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır
Beynim çöktü mavi ekran verdi
Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz
Önemli olan katılmaktı tebrikler arkadaşlar
Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi
Kolay ama çok uzun sorular.
3 sene sonra kendimi denemek için girdim, öylesine. Bence Türkçe ,tarih, coğrafya,felsefe ve din kültürü soruları kolaydı. Matematik ise bir kısmı kolaydı,bir kısmı karmaşık zordu. Fen kısmını ise bilmiyorum, alanım değil, çözmedim
Zaten önemli olan AYT..
böyle zor sınav olmamıştır tarihte
Sınav başlamadan silgi bitti
Sınav çok kolaydı 110 netin altında yapan üniversiteye gelmesin