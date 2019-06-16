Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AYT edebiyat kolay mıydı, AYT matematik soruları öğren, AYT fen soruları zor muydu, AYT soruları nasıldı, YKS 2019 yorumları nasıl? 2019 YKS kolay mıydı zor muydu, 2019 AYT soruları kolay mıydı, YKS soruları açıklandı mı, AYT soruları cevapları... Yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite adayının heyecanla beklediği gün geldi çattı. 15 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'nin ardından 16 Haziran'da AYT gerçekleştiriliyor. Peki AYT soruları kolay mıydı? AYT yorumları nasıl? 2019 YKS yorumları nasıl diye merak eden adaylar ve veliler internette araştırma yapıyorlar. AYT sona erdiğinde adayların sınav sonrası yaptıkları yorumlara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2019 AYT YORUMLARI! SINAV KOLAY MIYDI ZOR MUYDU? İŞTE DETAYLAR

İŞTE 2019 YKS TYT SINAVI YORUMLARI

Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin!

o nasıl matematikti öyle ya

Yetiştiremedik be

Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır

Beynim çöktü mavi ekran verdi

Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz

Önemli olan katılmaktı tebrikler arkadaşlar

Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi

Kolay ama çok uzun sorular.

3 sene sonra kendimi denemek için girdim, öylesine. Bence Türkçe ,tarih, coğrafya,felsefe ve din kültürü soruları kolaydı. Matematik ise bir kısmı kolaydı,bir kısmı karmaşık zordu. Fen kısmını ise bilmiyorum, alanım değil, çözmedim

Zaten önemli olan AYT..

böyle zor sınav olmamıştır tarihte

Sınav başlamadan silgi bitti

Sınav çok kolaydı 110 netin altında yapan üniversiteye gelmesin