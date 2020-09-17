Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evcil dostlarınız ile birlikte mutlu ve huzurlu yaşamanız için gerekli destekleri sağlayan Can Paksoy, konu hakkında şunları söyledi. “Köpek sahiplenmeyi düşündüğünüzde hangi ırk olması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşanabilir. Sizden gerekli bilgileri alarak hangi ırk köpeğin size ve yaşam alanınıza uygun olduğu konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle alerjik hastalıkları olan kişiler için mutlaka antialerjen ırkları öneriyoruz.

Evcil dostunuz evinize geldikten sonra onu sağlık problemleri nedeniyle uzaklaştırmak istemezsiniz. Mesela evde küçük çocuğunuz varsa çocuklar ile anlaşabilen ırkları tercih etmeniz önemlidir. Evcil dostunuz ailenizin bir üyesi olacak ve uzun yıllar birlikte yaşayacaksınız. Bu nedenle değerlendirmeleri mutlaka sahiplenmeden önce yapın. Özellikle yavru köpek sahiplendiğinizde 4 ile 12 hafta arası sizinle uyum sağlaması ve sosyalleşmesi için kritik zamandır.

Can Paksoy, 1990 yılında kendi köpeğine olan sevgisi neticesinde profesyonel olarak köpek eğitimine başlamıştır. Evcil dostlarınızın eğitimi ve sağlıklı yaşamaları için 1993 yılından beri profesyonel destekler sağlamaktadır. Amerika’nın California eyaleti Long Beach’te 2008 yılında düzenlenen Eukanuba World Challenge Dünya Şampiyonası’nda 52 ülke arasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu alanda ödüller almıştır. Türkiye’de Ajda Pekkan, Ali Ağaoğlu, Ali Ülker, Burcu Esmersoy, Cem Yılmaz, Bensu Soral, Alper Potuk, Aslışah Alkoçlar, Ayşe Özyılmazel, Çağla Şikel, Can Tanrıyar, Aşkın Nur Yengi, Bergüzal Korel, Berdan Mardini, Beren Gökyıldız gibi iş ve sanat dünyasından birçok ünlüye evcil dostlarının seçiminde ve eğitiminde profesyonel destek sağlamıştır.