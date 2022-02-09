Türkiye Gazetesi

Düğün fotoğrafları, yeni evlenecek olan çiftlerin planlarında oldukça önemli bir yer tutuyor. Fakat düğün döneminin yoğun trafiği, bazı kritik detayların gözden kaçırılmasına neden olabiliyor. Çiftlerin bu dönemde olumsuz durumlarla karşılaşmaması için 3 kritik uyarı geldi.

HAYALLERİNİZE ODAKLANIN

Düğün fotoğraflarına olan bakış açınızı ele almak, bu konuya yaklaşımınızı oldukça etkiliyor. Ne tür bir konseptte düğün fotoğraflarına sahip olmak istediğinizi sorgulayarak, işe başlayabilirsiniz. Düğün fotoğraflarınız, ilişkinizin bir yansımasıyla mı, yoksa müstakbel eşinizle birlikte kurduğunuz bir hayalin kaydedilmesiyle mi veya dünyadaki trendlere uygun olması ile mi şekillenecek? Vereceğiniz kararla birçok soruyu cevaplamış olacaksınız.

KONSEPTE UYUM SAĞLAYIN

Müstakbel eşinizle düğün fotoğrafı konsepti hakkında ortak fikirleri paylaşıyorsanız, artık sıra detayları düşünme vaktine gelmiş demektir. Düğünümüz Var ekibi ile belirlediğiniz konseptleri, nasıl zenginleştireceğinizi düşünebilirsiniz. Bu bazen objeler, bazen farklı kıyafetler, bazen de makyaj olabiliyor.

Düğün fotoğrafı önerisi

PROFESYONELLERLE ÇALIŞIN

Üst düzey kalitede düğün fotoğraflarına sahip olmak için kurumsal ve özel bir ekiple çalışmak, hayallerinize sınırsız olanaklarla cevap verebilecek bir düğün fotoğrafçısını tercih etmek, belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda çalışacağınız ekibin portfolyosuna ve yaşanan deneyimler sonucundaki yorumlarına dikkat etmelisiniz.

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