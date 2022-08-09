Türkiye Gazetesi

Elazığ'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serhan D, özel bir hastanede görev yapan nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'a giderek "Beynimde çip var. Eğer çıkarmazsan silahımdaki mermileri ağzına boşaltırım" şeklinde tehditte bulundu. Ardından ikili arasında arbede yaşandı. Doktor, etkisiz hâle getirdiği şahsı güvenlik görevlilerine teslim etti. Yaşadıklarını anlatan Kapan "Hasta daha önce de gelmişti, 'Beynimde çip var. ABD beni takip ediyor' demişti. MR çektik, sıkıntılı bir duruma rastlamadık ama ikna olmadı. Sosyal medya üzerinden sürekli tehdit ediyordu. Bugün de gelip öldüreceğini söyledi. Elini beline doğru götürünce üzerine atladım. 15 dakika boyunca boğuştuk. Tabancayı almayı başardım. Dediği gibi mermiler silahın ağzındaydı, tamamen ateşlenmeye hazır bir vaziyetteydi. Engellemeseydim beni öldürecekti" dedi.

Bu arada, Serhan D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı: 'Beynimdeki çipi çıkart' deyip doktora saldırdı Elazığ’da şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir şahıs, doktoru darp ettikten sonra "Silahtaki mermileri ağzına boşaltırım" dedi.