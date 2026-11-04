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2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı

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2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı
Başlık Resmi2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının açıklandığını duyurdu. 4 Kasım 2026 tarihli duyuruya göre adaylar, kendi branşlarındaki başarı sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan lisans mezunlarının beklediği branş bazında sıralamalar erişime açıldı. ÖSYM, 4 Kasım Çarşamba günü yayımladığı duyuruyla adayların branş sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığını açıkladı.

Böylece KPSS Lisans sonuçlarının ardından kendi mezuniyet alanlarındaki başarı durumlarını merak eden adaylar, sıralamalarını öğrenme imkânına kavuştu.

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMALARINI AÇIKLADI

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir."

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı
Başlık Resmi2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı

2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Adayların öncelikle https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılarak 2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin branş bazında sıralama bilgileri görüntülenebilecek.

Sorgulama ekranına yalnızca adayların kendi hesapları üzerinden erişim sağlanabiliyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

KPSS branş bazında sıralama, adayların sınav sonuçlarına göre kendi mezuniyet alanlarındaki diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir bilgilendirme uygulamasıdır.

Branş sıralaması sayesinde adaylar, yalnızca KPSS puanlarını değil, aynı alanda sınava giren diğer adaylara göre konumlarını da görebiliyor.

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı
Başlık Resmi2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı erişime açıldı

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATANMAYI ETKİLER Mİ?

Branş bazında sıralamalar tek başına herhangi bir kamu kurumuna yerleştirme veya atanma hakkı sağlamıyor.

Kamu personeli alımlarında adayların KPSS puanı, başvuru koşulları, ilgili kadroların kontenjanları ve tercih süreçleri belirleyici oluyor.

Bu nedenle adayların branş sıralamalarının yanı sıra ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının personel alım ilanlarını da takip etmesi gerekiyor.

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