Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS ön lisans sınav sonuçlarını açıkladı. 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 30 Ekim Cuma günü saat 06.15 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından puanlarını öğrenebilecek.

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunlarının merakla beklediği sonuçlar, 30 Ekim Cuma günü adayların erişimine sunuldu.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmî internet sitesinden yapılan duyuruda, "4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, adayların sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinde saat 06.15'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebileceği bildirildi.

2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak 2026 KPSS ön lisans sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav puanlarına ve doğru-yanlış sayılarına ulaşabilecek.

Sınav sonuç belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.

KPSS ÖN LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS ön lisans sınavından elde edilen KPSSP93 puanları, iki yıl geçerli olacak. Adaylar, aldıkları puanlarla kamu kurumlarının ön lisans mezunlarına yönelik personel alımlarına başvurabilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler kamu personeli alımları ve tercih takvimine çevrildi. Merkezi yerleştirmeler için adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarını takip etmesi gerekecek.

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