3 bin 500 okula süper sınıf! Ortaokul ve lise kademelerini kapsayacak...

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bütün illerin ortaokul-lise kademelerinde 3.500 okulda yenilikçi sınıfların kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.

Aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği, yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda ortaokul ve lise kademelerinde 3.500 okula yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışma kapsamında, bütün illerde mevcut 1.500 ‘Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı’nın yenilenmesi, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak 1.500 yeni ‘Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı’nın kurulması hedefleniyor.

TEKNOLOJİYİ KULLANACAKLAR

Öte yandan 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların tüm derslerde öğrenme kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor. Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi metotları ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.

YENİLİK ZAMANI

Yenilikçi sınıflar, 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek iş birlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak. Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan üç boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı onar adet robotik kodlama kiti de yer alacak.