33. yurt Sakarya’ya… İhlas Vakfı, öğrencilere kendi̇ evini aratmayacak

İhlas Vakfı tarafından Sakarya’da inşa edilen öğrenci yurdu 2024-2025 Eğitim Öğretim yılına hazır olacak. Üniversite kampüsüne beş dakikalık yürüme mesafesindeki yurt, 70 genci ağırlayacak.

Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü kazanan İhlas Vakfı tarafından Sakarya’da Ali Rıza Yerebakan Yüksek Öğrenim Erkek Yurdu inşa edildi. Üç katlı bu yapıyla birlikte vakfın açmış olduğu yurt sayısı 33’e ulaştı.

Büyük çoğunluğu tamamlanan yurt, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılına hazır vaziyette girecek.

Üniversite kampüsüne beş dakikalık yürüme mesafesinde bulunan yurt hakkında bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın “Üniversiteye yeni gidecek olan öğrencileri müşteri olarak değil ailelerinin emaneti olarak görüyoruz. Burada yetmiş küsur gencimiz kalacak. Bunların 15-20’si Kazakistanlı, Özbekistanlı öğrencilerimiz olacak. Bizim yurdumuzda kalan öğrencilere devlet beslenme ve barınma yardımı veriyor. Geçen sene bunun tutarı 4.100 liraydı. Bu sene 6.000 lira civarında olmasını bekliyoruz. Devlet bu yardımı öğrencimizin banka hesabına bizzat yatırıyor. Yurtlarımızın avantajı bu” şeklinde konuştu.

Üniversiteyi kazanan bütün öğrencileri yurdu gezip görmeye davet eden Başkan Aydın “Burada kalmaları hem kendileri hem de anne babaları için hayırlı olacak. Ailelerinin gönülleri rahat edecek” ifadelerini kullandı. Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı da “Mukaddes dinimiz İslamiyet’in bilgileri öğretilecek. Burada milletini, vatanını, devletini seven ve bütün İslam âleminde hizmete talip gençler yetişecek. Biz burada maddi ve manevi emeği geçen herkesi candan tebrik ediyoruz” diye konuştu. Orkun Kaya İHA