Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

CHP’li vekil Ömer Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde “Özel ile vakıf Üniversitelerde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve ülkemizde yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ve ülkelere göre dağılımı nedir?” şeklindeki soruların cevaplanmasını istedi. Yöneltilen suâllere karşılık Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet üniversitelerinde 3 milyon 427 bin 114 öğrencinin eğitim gördüğünü, öğretim üyesi sayısının 65 bin 834, akademisyen sayısının ise 137 bin 837 olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 52,1, akademisyen başına düşen öğrenci sayısının da 24,9 olduğunu bildirdi.

617 bin 913 öğrencinin eğitim gördüğün vakıf üniversitelerinde 13 bin 118 öğretim üyesi ve 23 bin 185 akademisyenin görev yaptığını belirten Selçuk, vakıf üniversitelerinde öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının 47,1 öğrenci başına düşen akademisyen sayısının da 26,7 olduğunu belirtti.

Vakıf meslek yüksekokullarında 8 bin 665 öğrencinin öğrenim gördüğünü açıklayan Selçuk, bu okullarda 34 öğretim üyesi ve 339 akademisyenin görev yaptığını ifade etti. Selçuk, vakıf meslek yüksekokullarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 254,9 ve akademisyen başına düşen öğrenci sayısının ise 25,6 olduğunu kaydetti.

Selçuk, Türkiye’de öğretim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileriyle ilgili olarak da 81 bin 706’sı erkek ve 43 bin 324’ü kız olmak üzere 125 bin 30 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu söyledi.