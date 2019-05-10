Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS’ye 3 hafta kala ortaokul öğrencilerin yapması gerekenlere dikkat çeken Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Ortaokullar Koordinatörü Kadir Bayşu, “8’inci sınıf öğrencileri için son dönemeçteyiz. Artık konuların hepsi bitmiş olmalı. Bir plan dâhilinde Eylül ayından itibaren tüm kazanımlar tekrar gözden geçirilmeli ve tekrarlar sonrası kazanım testleri çözülmelidir. Öğrenciler konuları tekrar ederken bir dersin konusunu başka bir dersin konusuyla ilişkilendirmesi gerekir. Bu zihinsel süreç başarıyı getirecektir” dedi.

Öğrencilerin çözdükleri deneme sınavı sayılarının artması gerektiğine de dikkat çeken Bayşu, “Öğrenciler, çözdükleri deneme sınavı sayılarını artırmalı ve evlerinde kendi kendilerine süre tutarak sınavlar uygulamalılar. Her deneme sonrası yapılan yanlışların neden yapıldığının kontrol edilmesi çok önemli. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular çözülmeli ve her dersin ders kitabı bitirilmelidir. MEB’in yayınladığı örnek sorulara paralel çokça soru çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Sınava girecek öğrencilerin kitap okumayı son güne kadar bırakmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Bayşu, “Öğrencilerimizin uyku düzenlerine, beslenmelerine dikkat etmeleri de önem arz etmektedir. Son haftalar da olsa kitap okumaya zaman ayırılmalı, farklı konularda dergiler karıştırılmalı ve makaleler okunmalıdır” şeklinde konuştu.