Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.



Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.



Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerden 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde başvuruda bulunacaklar ile alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenin bu yer değişikliği işlemi nedeniyle il içerisinde aile birliği mazeretinin oluşması veya mazeret ilçesinin/yerinin değişmiş olması nedeniyle Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen eşinin 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Döneminde ön başvuruda bulunacak olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla ayrılma- başlama tarihleri 2020 Yarıyıl Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemine ait takvimin ön başvuru süresinden önceki bir tarih olabilecektir.