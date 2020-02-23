Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin yeni bir yönetmelik hazırladıklarını söyledi. Okullarda sınıfta kalmanın 1999’da kaldırıldığını ifade eden Selçuk “Her öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikleri olmalı. Yoksa 4 işlem bilmeyen, okuduğunu anlamakta sıkıntı yaşayan çocuklar ortaya çıkar” diye konuştu.

Sınıf geçmeyle ilgili çalışmanın bitirildiğini ve gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağını kaydeden Selçuk “Velilerimizin ‘Tamam, çok güzel’, öğretmenlerimizin de ‘Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur’ dediği bir yönetmelik geliyor. Her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi bazı şeyler var. Bir yazılım oluşturduk ve senaryoyu rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla çözebileceğimiz bir konu” dedi.