Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlki 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek sınavlar iki oturum hâlinde yapılacak. İlk oturumu YKS kapsamındaki bütün dersleri kapsayacak, saat 19.00’da başlayacak ve 70 dakika sürecek. İkinci oturum ise İngilizce’den olacak, saat 21.00’de başlayacak. Sınavlarının ikincisi 6 Haziran’da, üçüncüsü 13 Haziran’da, dördüncüsü ise 20 Haziran’da yapılacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx” adresinden kayıt olabilecek. Soruların cevapları aynı gün yayımlanacak. Sınav sonunda her öğrenciye verilecek olan karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması yer alacak.