Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması dün başladı. İlkokul 2, 3, 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve 12. sınıflar, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler öğretmenlerine kavuştu. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflara alındı. Talebeler içeri girerken ellerini dezenfekte etti. Uzun bir aranın ardından ilk defa okula gelen öğrencilerin oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi. Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Okul yöneticileri, öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ve velilerin çıkış saatine kadar evlerine gitmelerini rica etti. İstanbul’da okuyan Onur Altınbaş “Okulların açılması iyi oldu. Böyle dersleri daha iyi anlıyoruz” dedi. Samet Levent de “Okulu çok özlemişim. Tatil güzeldi ama okulumdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştım” diye konuştu. Kızı Ankara’da 4. Sınıfa giden veli Yasemin Yılmaz ise “Çok mutluyuz. Ne kadar EBA iyi olsa da yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Ancak 2 gün yetmez. Öğrenciler 5 gün okula gitmeli” ifadelerini kullandı.