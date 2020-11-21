Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde Kore gazisi eşi İsmail Palakcı ile birlikte yaşayan Seyhan Palakçı, açık öğretimle önce ortaokul, ardından lise eğitimini başarıyla tamamlayan Palakcı, 64,34 diploma puanıyla liseden mezun oldu. Dört torun sahibi Palakcı "Okudukça içim açılıyor. Okumasam huzursuz oluyordum ve uyuyamıyordum. Şimdi lise diplomama kavuştum. Biraz olsun içime ferahlık geldi" dedi.