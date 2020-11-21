Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde Kore gazisi eşi İsmail Palakcı ile birlikte yaşayan Seyhan Palakçı, açık öğretimle önce ortaokul, ardından lise eğitimini başarıyla tamamlayan Palakcı, 64,34 diploma puanıyla liseden mezun oldu. Dört torun sahibi Palakcı "Okudukça içim açılıyor. Okumasam huzursuz oluyordum ve uyuyamıyordum. Şimdi lise diplomama kavuştum. Biraz olsun içime ferahlık geldi" dedi.
'Okudukça benim içim açılıyor'
21.11.2020 - 06:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 06:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da çeşitli sebepnlerle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen 84 yaşındaki Seyhan Palakcı, özlemini duyduğu lise diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Etiketler : Seyhan Palakcı,
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