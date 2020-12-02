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Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri erişimine açıldı
02.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YÖK Atlas programındaki “Lisans ve Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı" modülleri YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
Etiketler : yök,
750449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/750449.aspx
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