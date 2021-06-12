Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Onlar yeterli eğitimleri alamadı. Pandemi dönemi mezunlarını işe almayın...

Bu sözler son dönemde konuştuğumuz öğrenci, veli ve hocaların 'çok sık duyuyoruz' dediği cümleler... Küresel salgın sonrası artık ‘korona dönemi mezunu’ diye bir kavram oluştu. Özellikle iki yıllık ön lisans öğrencileri neredeyse üniversite yüzü görmeden mezun oluyor.

MEZUNİYETSİZ MEZUNLAR

Birçok eksiği bir arada yaşayan mezuniyetsiz mezunlar uzaktan eğitimin âdeta içine düştü. Bazıları bilerek okulu uzatırken bazıları da yeni üniversiteye hazırlanıyor. Genç işsizler kervanının yeni halkası olan korona mezunlarını ‘nasıl bir gelecek bekliyor’a cevap aradık. Sorularımızı cevaplayan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin "Bu yıl mezun olacak olan gençlerimiz için üniversitelerimiz telafi eğitimleriyle destek olmalı" dedi. Şahin'in cevapları şöyle:

DÜNYANIN PROBLEMİ BU

¥ Pratik ile teorik bilgileri sizce pekişti mi?

4 yıllık programda olan bir öğrenci, yaklaşık 1,5 yılı online olarak geçirmiş oldu. Elbette ki akademik ve sosyal kayıplar oluşmuştur. Ancak dünyada tüm öğrencilerde benzer durum söz konusudur. Burada bazı üniversitelerin online eğitimde iyi performans sergileyemedikleri tartışması yapılabilir. Benim kişisel deneyimim, online eğitimde iyi performans sergileyemeyen bir üniversitenin yüz yüze eğitimde de çok iyi olamayacağı yönünde. Sonuç olarak pandemi sürecinde öğrencilerin kayıpları rölatif olarak aynı olmuştur. Bence en büyük kayıpları, teorik bilgilerini pekiştirebilecekleri stajlarını yapamamalarıdır. Ancak bütün bu kayıplar telafi edilemez değildir. Bu dönemin kazanımları da çok olmuştur. Her şeyden önce gençlerin zorluklara karşı direnç geliştirme yetkinlikleri gelişti, bilim ve teknolojide tüm dünyada, olup biteni yakından gözlemlemeyi ve takip etmeyi benimsediler. Bu süreci fırsat olarak gören ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek isteyen birçok genç Coursera, edX, Udemy, Linkedin Learning gibi dijital eğitim platformlarını yakından tanıdı ve etkili kullandı. Bildiğiniz gibi bu platformların bazıları pandemi döneminde uzun bir süre ücretsiz erişim sağladı. Bir öğrenci teorik bilgilerini pekiştirmek için ne kadar staj yapsa da, ne kadar uygulama olanağı yakalasa da, mesleki anlamda gerçek hayatın işe girdikten sonra başladığına inanıyorum. Bu dönemi fırsat bilip kendini geliştirebilen gençlerimizin kazandıkları yetkinlikler sayesinde iş hayatına daha hızlı uyum sağlayacaklarını düşünüyorum.

STAJ SÜRELERİ UZAYABİLİR

¥ İş dünyasında onları nasıl bir gelecek bekliyor?

Gençlerin endişeli olmaları doğaldır. Ancak şunu unutmamalılar korona öncesinde de yeni mezun bir işe girdiğinde yeni mezun pozisyonunda işe başlar ve bir öğrenme süreci geçirir. İşverenlerin bu dönem mezun olanlardan endişe duymamaları lazım. Bu dönem mezun olan gençlerimiz farklı yönlerden gelişmiş olarak iş hayatına başlayacaklar.

¥ Uygulamalı alanlardaki öğrencilerin işi daha mı zor?

Henüz mezun olmamış öğrenciler, eksikliklerini önümüzdeki dönemlerde giderebilirler. Staj sürelerini uzatabilirler, biraz daha çaba göstererek kendilerini mesleklerine daha iyi hazırlayabilirler. Bu yıl mezun olacak olan gençlerimiz için üniversitelerimiz telafi eğitimleriyle destek olmalı. Bu gençlerimiz, iş hayatında kendilerine mesleki gelişim için bir süre tanımalı. Eminim ki birçok işveren de bu anlamda gençlerimize destek olacaktır.

¥ Bu öğrenciler ne yapmalı. Ne söylemek istersiniz?

Üniversitelerde alınan eğitimin tek başına öğrencileri geleceğe hazırlayamadığı gerçeği ortadadır. Pandemi sürecinde elde edilen beceriler, akademik bilgi kadar önemlidir. Sürekli söylediğimiz bir şey var. Öğrenciyken elde edilecek akademik bilginin nerdeyse yarısı mezun olunca güncelliğini kaybedecek. Ayrıca gelecek 10 yılda bugünkü mesleklerin yarısı olmayacağı öngörüleri de var. O nedenle akademik bilgi veya uygulaması konusunda bu kadar endişe etmeye kesinlikle gerek yoktur.