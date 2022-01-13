Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin zorlu geçtiği illerde hayat akışında aksamalar yaşanıyor. Bu kapsamda; olumsuz hava şartları bazı illeri etkisi altına aldı. Söz konusu illerin arasında yer alan ve yoğun kar yağışı gerçekleşen Van'da il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELLERİNE İZİN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 12 ilde eğitim durdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman, Denizli, Kars, Muğla, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sivas illerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

8 ilde eğitime bir gün ara verildi İstanbul'da dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, can kayıplarına yol açtı. İstanbul Valiliği, daha fazla kişinin ölmemesi için vatandaşları uyardı. Valilik, fırtınanın gece yarısına kadar etkili olabileceğini söyledi. Öte yandan bir çok ilden açıklamalar peş peşe geldi, işte okulların tatil olduğu yerler...