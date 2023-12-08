Akran zorbalığına karşı farkındalık! Eğitim yaş gruplarına göre verilecek

8 Aralık 2023 01:45 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 01:45

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat çalışmalarına devam ederken, müfredata eklenen akran zorbalığı dersine ek olarak bu konuda farkındalığı artırıcı, her kademede öğrencilerin yaş grubuna uygun programlar hazırladı.

KONU BAŞLIKLARI HİKAYE SUNUMLARIYLA ANLATILACAK

Okul öncesi öğrencileri için tasarlanan programda, öğrencilerin, akran zorbalığı kavramını ve buna maruz kalan öğrencilerin neler hissettiğini fark etmesi, akran zorbalığı ile arkadaşlar arası anlaşmazlık arasındaki farkı ayırt etmesi, zorbalık yapan ve buna maruz kalan çocukların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını fark etmesi gibi konu başlıkları hikâye sunumlarıyla anlatılacak. İlkokul öğrencilerine akran zorbalığı olan ve olmayan davranışları ayırt etmesi yönünde dersler verilecek. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerinin akran zorbalığıyla ilgili empati kurma ve zorbalığa karşı koyma konusunda farkındalıklarını artırmaya yönelik uygulamalar ele alınacak.

Ayrıca akran zorbalığıyla baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak ayrı ayrı ve her kademeye özgü 8 adet psikoeğitim programı geliştirilerek öğrencilere sunulacak. Mağdur çocuğa ailenin yaklaşımı konusunda da bilgilendirme çalışmaları yapılacak.