Altın fiyatları zirveden sert düştü! Çeyrek, gram altın bugün ne kadar? Uzmanlar teknik seviyeleri açıkladı

7 Aralık 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:37

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarihte en güvenilir yatırım aracı olarak öne çıkan altın fiyatlarındaki gelişmeler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Altın fiyatları zirveden sert düşerken, piyasayı yakından takip eden vatandaşlar yeniden rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Fed'in faiz artışında sona geldiği beklentisiyle rekor üstüne rekor kırarak 2100 doları aşan ons altın, 100 dolardan fazla düşüş yaşadı. Gram altında psikolojik seviyenin altında işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları...

ONS ALTINDA DURUM STABİL!

Doların küresel piyasada zayıflamasının ve Fed'in Aralık ayında faiz artırmayacağı beklentisiyle rallisini hızlandıran Ons altın, 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Tarihi yükselişin ardından aynı günün akşamında Ons altı, doların küreselde yeniden güç kazanmasıyla yükselişe geçti. 2040 dolar kritik seviyesinin de altına gerileyen Ons altın, doların bir miktar zayıflamasıyla toparlanma aşamasına geçti. 2020-2030 dolar aralığında işlem gören Ons altın, ABD'den bugün ve yarın gelecek kritik işsizlik maaşı başvuruları ve Tarım Dışı İstihdam verileri öncesinde yatay seyrini sürdürüyor.

GRAM ALTIN PSİKOLOJİK SEVİYENİN ALTINDA

Ons altın ve Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişle 1900 TL'yi aşan gram altın da yaşanan sert düşüşten nasibini aldı. Altının gramı psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara geri döndü. 1870 TL'ye kadar inen gram altın, 1880-1890 aralığında yatay işlem görmeye devam ediyor.

Ekranın aksine serbest piyasada 2000 TL'yi aşan gram altın 1950 TL'ye kadar geri çekildi. Kapalı Çarşı'da altının gramı 1956 TL'den satılıyor.

GRAM ALTINDA TEKNİK SEVİYELER

Ahlatcı yatırımın sabah bültenine göre Ons altında yatay fiyatlama ediyor. Ons altının 2020 dolar seviyesi üzerinde işlem görmesi yukarı yönlü beklentinin devam etmesini sağlıyor. Bugün açıklanacak verilerin ons altın üzerinde etkisi sınırlı olacakkeni yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları için önemli olacak. Kritik veri sonrasında 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık önemle takip edilecek.

Gram altında Dolar/TL kurunda son 8-9 günde yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi devam ediyor. Ons altında hafta başında yaşanan yükseliş sonrasında geri çekilme yaşandı ve son 3 gündür yatay fiyatlama gerçekleşiyor. Bugün ons altına bağlı oynaklık gram altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir.

Gram altında teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900 TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905 TL ve 1910 TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1895TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1890TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

07ARALIK 2023 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 1.884,14

SATIŞ: 1.884,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 3.014,62TL

SATIŞ: 3.081,02 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 6.010,39 TL

SATIŞ: 6.162,03 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 12.058,46 TL

SATIŞ: 12.286,38 TL