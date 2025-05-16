Bakan Tekin'den belediyelere arsa tepkisi: "Dava açan başkanlar var"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okulumuzun 14-15 dönüm arazi içerisinde 10 metrekare payı olduğu için dava açan belediye başkanları var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tuzla'da yeni eğitim kurumlarının açılışına katıldı. Burada yerel yönetimleri eleştiren Bakan Tekin, bazı belediye başkanlarının kendilerine dava açtığını söyledi. Tekin, "Yerel yönetimlerin bize arsa konusunda yardımcı olması lazım. Ama okulumuzun 14-15 dönüm arazi içerisinde 10 metrekare payı olduğu için dava açan belediye başkanları var" dedi.

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"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE"

Programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 650 binin üzerinde dersliğin ve 65 binden fazla okulun bulunduğunu belirten Bakan Tekin, "Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1 milyon 100 bin civarında da öğretmenimiz var. Rakamlara böyle baktığınızda, 'Hala derslik ihtiyacımız' mevcut dediğimizde rakamların büyüklüğünü siz tahayyül edin, hesap edin. Bu kadar büyük bir yükün altından kalkmak da zor. Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığından itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık 22 yılda o gün sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Yani o gün yaklaşık 320 bin civarında dersliğimiz varken, bugün 650 binin üzerinde dersliğimiz var. Bu çok önemli bir gösterge. O gün sahip olduğumuz dersliklerden bir kısmı eski olduğu için yıkılıp yeniden yapıldı, onları saymıyoruz. Yine o dersliklerin bir kısmı deprem sebebiyle sağlıklı olmadığı düşünüldüğü için güçlendirme yapıldı, onları da saymıyoruz. Onları da saydığımızda toplamda baktığımızda belki ekonomik maliyet itibariyle mevcut derslik sayımızı çok daha fazla artırmış olduğumuzu göreceğiz. Bu istatistiklere de yansımış durumda" dedi.

"ARSA KONUSUNDA BİZE DESTEK OLMALARI GEREKİYOR"

Bakan Tekin yerel yönetimleri arsa konusunda da eleştirdi. Tekin, "Bize yerel yönetimlerimiz arsa üretmezse, okul inşaatı ile ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa, biz bu işlerin altından kalkamayız. Biraz önce Tuzla'daydık, orada bir okulu ziyaret ettik. Okul talepleri var ama arsa bulamıyoruz. Veya öğrencilerin okulun yanına spor salonu talepleri var ama arsa yok. Bu konuda bize destek olması gereken kişiler yerel yönetimlerimiz. Burada iki tane değerli belediye başkanımız var. Hem Darıca Belediye Başkanımıza hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza eğitim, öğretim hizmetlerini yürütürken bize verdikleri destekten dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah ikisinden de razı olsun" diye konuştu.

"BİZE DAVA AÇAN BELEDİYE BAŞKANLARI VAR"

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Siz farkında olamayabilirsiniz ama biz ne belediye başkanları görüyoruz. Okulumuzun 14-15 dönüm arazi içerisinde 10-20 metrekare belediye payı olduğu için dava açan belediye başkanları var. Okullarla ilgili bu konuda bize destek olan belediye başkanları olunca biz de doğal olarak daha hızlı hareket ediyoruz. Bu yüzden hem hayırseverlerimize hem de yerel yönetimlerimize teşekkür ediyoruz. Onların destekleri, onların katkılarını hayata geçirecek kişiler de valilerimiz, kaymakamlarımız ve il, ilçe milli eğitim müdürlerimiz. Onların da yoğun katkıları var, yoğun destekleri var. Bu vesileyle bu okulun yapılması sürecinde destek olan hayırseverimize, belediyemize ve süreci yürüten çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"