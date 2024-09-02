Çocuklar ve ailelerin hazırlık haftası! Okullarda ilk zil ‘uyum’ için çalacak

20 milyon öğrenci için 9 Eylül’de ders zili çalacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması maksadıyla okula yeni başlayacak öğrenciler için okullar bir hafta önce açıldı. Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-3 Eylül’de düzenlenecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - 20 milyon öğrenci için 9 Eylül’de ders zili çalacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması maksadıyla okula yeni başlayacak öğrenciler için okullar bir hafta önce açıldı. Bugün başlayacak ve 2 gün sürecek uyum eğitimleri bu yıl sadece okul öncesi ile ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek.

BAŞARININ ARTMASI HEDEFLENİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi ve ilkokula başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırladı. Söz konusu eğitimlerle öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerinin desteklenmesi, okula devamlarının ve başarılarının artırılması hedefleniyor.

Hazırlanan rehbere göre; okul öncesi öğrenciler için ilk gün sınıf ortamı hazırlanacak, ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocuklara okulun bölümleri (sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, çocukların kullanacakları tuvalet ve lavabo, okulun bahçesi vb.) ile sınıfta yer alan öğrenme materyalleri tanıtılacak.

İkinci gün, öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle kaynaştırma faaliyetleri yürütülecek. İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri için ise, sınıf ortamı eğitim-öğretime uygun hâle getirilecek. Ailelere yönelik “İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası” sunumu yapılacak.

Ailelere çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Çocukların da katılımıyla sınıf kuralları belirlenecek.

İlkokula yeni başlayacak öğrencilere uygun “oyun temelli öğrenme”, “drama etkinliği” ve “hikâyelerle öğrenme” gibi bazı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacak. Böylece öğrencilere, yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak beceriler kazandırılacak, okula aidiyet duygusu geliştirilecek. İki gün boyunca yapılacak etkinlikler en fazla 3 saat ile sınırlandırılacak. Rehberde uyum haftasında yapılan bazı hatalı davranış ve uygulamalardan kaçınılması konusunda uyarılar da var. MEB, aileler için şu önerilerde bulundu: Çocuk ayrılmakta zorlandığı bir yetişkin tarafından okula getirilmemeli. Okulda vedalaşma süreci çok uzun veya çok kısa tutulmamalı. Aile belirlenen program dışında çocukla birlikte sınıfa girmemeli. Çocuk, öğretmen ve okul ile korkutulmamalı.

Ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilere ise okul hakkında bilgilendirme ve eğitim ortamlarına uyumlarının sağlanmasına yönelik rehberlik çalışmaları, okulların açıldığı 9 Eylül’de yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa liseye başlayacak öğrenciler için de müfredattaki değişikliklerin yer aldığı 8 bölümden oluşan “liseye hoş geldin” kitapları hazırladı.

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminde her kademenin ilk sınıfında uygulanacak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan “beceri örgüsü temelli” yeni ders kitaplarının yazım süreci tamamlandı. Yeni kitaplar, 9 Eylül’den itibaren sınıfl arda olacak. Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi (anasınıfı), ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıfl arda başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

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Ders kitaplarındaki içerikler, teorik bilgilerin yanı sıra günlük hayatla da köprü kuracak nitelikte hazırlandı. Bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin öğrencilere günlük hayatında karşılaşabileceği durumlara uygun olarak bireysel ve iş birlikli çalışma, eğitsel oyunlar, araştırma ve proje çalışmaları gibi ders içi-ders dışı etkinlikler ile kazandırılması hedefl endi. Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek çok fazla dijital içeriğe de yer verildi. Karekodlar aracılığıyla öğrenciler animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ ile desteklenmiş uygulamalara yönlendiriliyor. Bu sayede öğrencilerin herhangi bir yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefleniyor. Kitaplarda ayrıca millî kalkınmaya yönelik yerli ve millî teknolojiler ile birlikte ülkenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan kişilere, projelerine, ülkenin millî ve manevi değerlerine yer verildi.