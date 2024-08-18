Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıklandı! Başvuru nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul etmişti. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin atama tarihleri merakla bekleniyordu. İşte detaylar..

MEB, mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı. Öğretmenler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinden öğrenebilirler. Yeni görev yerlerine atanacak olan öğretmenler için detaylar ve işlemlerle ilgili bilgilere MEB'in duyurularından ulaşılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının sonuçlarını açıkladı. Başvuruda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını 16 Ağustos 2024 itibarıyla öğrenebilecekler. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Öğretmen yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği durumunda öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olanlara, öğretmenliğe daha önce başlayanlara verilecektir.

Eşitliğin devamı durumunda, atanacak öğretmenler bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yer değiştirme işlemi 9 Eylül 2024 tarihinden önce gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri, yer değiştirme kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla yapılacaktır.

9 Eylül 2024 tarihinden sonra yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerin, bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olanların ayrılma işlemleri atama kararnamelerinin gönderildiği tarih itibarıyla gerçekleştirebilecekler. Diğer öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise yarıyıl tatili itibarıyla yapılabilecektir.