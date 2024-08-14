MEB'den yeni genelge! Sınav saati kaldırıldı, ek kaynak aldırılmayacak

MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Buna göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ayrıca dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlık genelgesi yayımladı. 81 ile gönderilen genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.

ÖĞRETMENLERİN EK KAYNAK ALDIRMASI ÖNLENECEK

Öte yandan TRT Haber'in edindiği bilgiye göre okullarda ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

OKULLARDA KAYIT PARASI YASAKLANIYOR

Genelgeye göre okul-aile iş birliği iletişimi güçlendirilecek. Yeni dönemdeki değişiklikler ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında velilere bilgi verilecek. Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek. Ayrıca kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.