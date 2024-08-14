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Haberler > Ekonomi > Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara&#039;da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam geldi.

Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı gün kala ise bir zam haberi geldi.

Ankara'da servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam - 1. Resim

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar ile İstanbul'da 2023-2024 yılı belirlenen öğrenci servis ücretlerine geçen ay %16 oranında zam yapılmıştı. 0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükselmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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