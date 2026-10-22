Öğretmen açığına çare arayan ülkeler, eğitim yeterliliği bulunmayan kişileri sınıflarda görevlendiriyor. Uzmanlar, öğretmenlik mesleğinin cazibesini kaybetmesinin küresel eğitim kalitesini tehdit ettiğini belirtiyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yayımladığı 2026 “Bir Bakışta Eğitim” raporu, küresel ölçekte derinleşen öğretmen krizini gündeme taşıdı. Rapora göre birçok ülkede öğretmen açığını kapatmak için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişiler istihdam ediliyor.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Atçılık ve Antrenörlüğü gibi farklı meslek alanlarından mezunların sınıflarda görevlendirilmesi, sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu uygulamanın uzun vadede eğitim kalitesini düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

Verileri gazetemize değerlendiren Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, öğretmenlik mesleğinin cazibesini kaybetmesiyle birçok ülkede öğretmen bulmanın zorlaştığını belirtti. Rapordaki verilerin, Batı ve Kuzey Avrupa’dan Şili’ye kadar birçok ülkede öğretmenlik mesleğinin cazibesini kaybettiğini gösterdiğini belirten Soğuk, Almanya, Norveç, Finlandiya ve Estonya gibi eğitim kalitesiyle öne çıkan ülkelerde dahi tam nitelikli olmayan öğretmenlerin oranının yüzde 10 ile 22 arasında değiştiğini kaydetti.

Dünya çare arıyor! Açığı başka mesleklerle kapatıyorlar: Öğretmen krizine yetersiz çözüm

Bu ülkelerde okulların derslerin boş geçmesini önlemek için pedagojik formasyonu veya branş yeterliliği eksik personelden yararlandığını belirten Soğuk, durumun nitelikli eğitime erişim açısından küresel risk oluşturduğunu vurguladı.

ORANLARIMIZ ÇOK DÜŞÜK

Rapora göre Türkiye, gerekli yeterliliklere tam olarak sahip olmayan öğretmenlerin oranının yüzde 2’nin altında kaldığı ülkeler arasında yer alıyor. Soğuk, KPSS, öğretmenlik için aranan eğitim ve yeterlilik şartları ile merkezî atama mekanizmalarının bu tabloda etkili olduğunu belirtti. Atanmayı bekleyen geniş öğretmen adayı havuzunun da rol oynadığını ifade etti.

Dünya çare arıyor! Açığı başka mesleklerle kapatıyorlar: Öğretmen krizine yetersiz çözüm

Ancak düşük oranın Türkiye’de öğretmen istihdamına ilişkin bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğini vurgulayan Soğuk, gelişmiş ekonomilerde öğretmen bulma sorunu yaşanırken Türkiye’de temel sorunların atama süreçlerindeki yığılmalar ve istihdam planlamasındaki dengesizlikler olduğunu dile getirdi.

“NİTELİKTEN ÖDÜN VERİLMEMELİ”

Gerekli yeterliliklere sahip olmayan öğretmenlerin artmasının öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Öğretmenlerin alan bilgisi ve pedagojik yeterliliklerinin öğrenme kalitesinde belirleyici olduğuna dikkat çekilirken, bu durumun PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelere de yansıyabileceği ifade ediliyor.

Dünya çare arıyor! Açığı başka mesleklerle kapatıyorlar: Öğretmen krizine yetersiz çözüm

Soğuk, eğitim kalitesinin korunması için öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Öğretmen ihtiyacının doğru planlanmasının önemine işaret eden Soğuk, istihdamda sayısal açığın yanı sıra nitelikli eğitimci ihtiyacına da öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

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