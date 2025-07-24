Her sene cebim boşalıyor ama gençler için değer! ARUCAD Üniversitesi KKTC'nin adını dünyaya duyuruyor

Diploma tartışmaları, yabancı öğrenci rekabeti, eğitime yönelik kalite eleştirileri ve Güney Kıbrıs’ın asılsız ithamlarıyla son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim büyük yara almış durumda. Bütün bu tabloya rağmen Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı KKTC’de sessiz sedasız eğitimde adından söz ettiren bir eğitim yuvası var: ARUCAD üniversitesi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - 2017’de kurulan vakıf üniversitesi, klasik fakülte yapılanmasının dışında yalnızca sanat, tasarım, iletişim, sahne ve sanatları alanlarına odaklanıyor. 55 farklı ülkeden öğrencilere ev sahipliği yapıyor. 1.300 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede, derslerin büyük çoğunluğu uygulamalı olarak yapılıyor. Âdeta ‘sınıfsız üniversite’ olarak eğitim veren ARUCAD,KKTC’nin adını uluslararası alanda da her geçen yıl daha fazla duyuruyor.

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Ailesiyle 1953’te İngiltere’ye göç eden Erbil Arkın tarafından kurulan üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, rektörlüğünü ise Prof. Dr. Asım Vehbi üstleniyor. Girne’de üniversitenin kampüsünde sorularımızı cevaplayan Erbil Arkın “Kıbrıs üniversite ülkesi ama burada eğitim kâr amaçlı yapılıyor. Ben böyle istemedim. ‘Kâr amaçlı çalışmayacağız’ dedim. Kendi kendine yetecek kadar benden her sene destek alıyorlar, ta ki kendi ayakları üzerinde durana kadar. Her yıl cebim boşalıyor ama seve seve yapıyorum bunu. Hedefim buradan mezun olanların kendi mesleklerini yapmaları. Ekmek paralarını sanatla kazanmaları. Kabiliyetli gençlere burs da veriyoruz. Ailelere tavsiyem şudur: Bırakın çocuklar ne okumak istiyorlarsa onu okusunlar, onları durdurmayın” dedi.

Yrd. Doç Dr. Sinan Arkın ise “Meslek eğitimi odaklıyız. Akademisyen yetiştirmek üzere başlamadık. Mezun olanlar en kısa sürede girdikleri alanlarda işe yaramalı diye düşündük” dedi.

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi de “Üniversitemizdeki öğrencilerin hemen hepsi burs alıyor. Yetenek burslarımız da var ihtiyaç bursları da. Bursu 7 yıl için veriyoruz ve kesmiyoruz. Mezunlarımızın kendi stüdyoları var, atölyelerini kurdular. Sektörde çalışan var, yüksek lisans yapanlar var” ifadelerini kullandı.