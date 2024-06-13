İsrail'den X, Facebook ve Instagram'da algı operasyonu! Sahte hesapları fonladı

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in, sosyal medyada algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı. Netanyahu yönetimi Gazze'de yapılan saldırılarda İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı. İsrail, ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini etkilemek için yaklaşık 2 milyon dolar harcadı.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan İsrail, ABD'nin desteğini almak için yürüttüğü algı operasyonunun detayları ortaya çıktı. ABD medyasının iddialarına göre Netanyahu yönetimi İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı.

ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze'de katliam saldırılarını sürdürebilmek için ABD'den destek almak amacıyla milletvekillerini ve Amerikan halkına yönelik bir etki kampanyası düzenledi.

Gazetenin iddialarına göre dört İsrailli yetkili, Netanyahu yönetimi, algı operasyonuna 2 milyon dolar ayırdı. Gazze'de katliamın başladığı Ekim ayından itibaren süren algı operasyonunda İsrail yanlısı yorumları artırmak için X, Facebook ve Instagram'da gerçek Amerikalılar gibi davranan yüzlerce sahte hesap kullanıldı.

İsrail, fake hesaplar ile özellikle ABD'li milletvekillerine, New York'tan Temsilciler Meclisi azınlık lideri Temsilci Hakeem Jeffries ve Georgia Senatörü Raphael Warnock gibi Siyah ve Demokrat olanlara odaklandı.

X, Instagram ve Facebook'taki sahte hesaplarının çoğu, kurgusal Amerikalı öğrenciler, ilgili vatandaşlar ve yerel seçmenler gibi davrandı. Hesaplar, İsrail'in savaştaki konumunu destekleyen makaleler ve istatistikler paylaştı.

İsrail, algı operasyonu ile ABD'li yetkilileri, İsrail ordusunu finanse etmeye devam etmeye yönlendirdi.

Fake hesaplarla yapılan gönderilerin çoğunluğunda yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT kullanıldı. Operasyonda aynı zamanda İsrail yanlısı makaleler içeren üç sahte İngilizce haber sitesi oluşturuldu.

İsrail'in algı operasyonu Gazze'deki savaş hakkında Amerikan kamuoyunu etkilemek için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden kısa süre önce İsrail'e 15 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi imzalamıştı..