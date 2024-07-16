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Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularında tarih belli oldu

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Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularında tarih belli oldu
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Eğitim Haberleri

MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayımladı. Karara göre kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yeni atamalar ise 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularında tarih belli oldu - 1. Resim

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvurularında tarih belli oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Eğitim
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