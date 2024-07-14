KPSS heyecanı başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci bugün saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarında ter dökecek.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın kamu personeli adayı için heyecan başladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk ayağı olan genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları, ülke genelinde çeşitli merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak.

Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve bu oturumda adaylar, 80 sorudan oluşan testi 100 dakika içinde cevaplayacaklar.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sonuçları ise 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.