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KPSS Lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı

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KPSS Lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı
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Eğitim Haberleri

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Memur olma hayali kuran bir milyondan fazla aday bugün Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumunda ter döktü. Sabah saat 10.15'te başlayan sınav öğle saat 12:45'te sona erdi.
 

SORU VE CEVAP ANAHTARININ YÜZDE 10'U YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

ADAYLAR 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİM SAĞLAYACAK

Tüm adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle soru ve cevap anahtarına erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.
 
 
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Düzenleyen:  - Eğitim
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