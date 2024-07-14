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KPSS'ye geç kalanlar sınava alınmadı! Her sene aynı manzara

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir milyondan fazla adayın hazırlandığı KPSS'ye bir kez daha geç kalanların sınava alınmaması damga vurdu. Şanlıurfa'dan paylaşılan görüntüler gündem oldu. Sınav saatini geçiren adaylar KPSS'ye alınmadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumu sabah saat 10.15'te başladı.

BU SENE DE DEĞİŞMEDİ

Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gitti. Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını gösteren adaylar, üst aramasının ardından salonlara alındı.

Sınavın başlamasına az bir süre kala görevliler, anons yaparak adayları içeri girmeleri konusunda uyardı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde tüm kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı. Son dakikada sınavı kaçıran bir aday, kapıdaki görevlilere içeri almaları için yalvardı. Görevliler ise sürenin bittiğini ve içeri alamayacaklarını belirterek adayı dışarı çıkarttı.

BİR BUÇUK MİLYONA YAKIN BAŞVURU

Toplam 120 sorudan oluşan sabah oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. İlk oturuma Türkiye genelinde 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ayrıca ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS'ye geç kalanlar sınava alınmadı! Her sene aynı manzara - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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