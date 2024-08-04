KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı
ÖSYM Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ÖABT adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
ERİŞİME AÇILDI
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek. Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı