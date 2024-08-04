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KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

ÖSYM Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ÖABT adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

ERİŞİME AÇILDI

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek. Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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