Küba Başkanı, İsrail'i Nazilere benzetti

2 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:39

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.

Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın 'soykırım'a karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Dün zulme uğrayan bir halkın bugün diğerlerine zulmetmesi acımasız bir çelişkidir." ifadelerini kullandı.

Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." paylaşımında bulunmuştu.