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    Küba Başkanı, İsrail'i Nazilere benzetti

    Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden zulmüne yönelik, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir." ifadesini kullandı.

    Küba Başkanı, İsrail&#039;i Nazilere benzetti
    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.

    Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın 'soykırım'a karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Dün zulme uğrayan bir halkın bugün diğerlerine zulmetmesi acımasız bir çelişkidir." ifadelerini kullandı.

    Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." paylaşımında bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailKüba
    Haberler > Eğitim > Küba Başkanı, İsrail'i Nazilere benzetti
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