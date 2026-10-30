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Eğitim

LGS sınav tarihi belli oldu: Öğrenciler merakla bekliyordu

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LGS sınav tarihi belli oldu: Öğrenciler merakla bekliyordu
Başlık ResmiLGS sınav tarihi belli oldu: Öğrenciler merakla bekliyordu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu. Merkezi sınav 13 Haziran 2027'de yapılacak. Öğrenciler 8. sınıf konu ve kazanımlarından sorumlu olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, 13 Haziran 2027'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi de açıklandı.

LGS sınav tarihi belli oldu: Öğrenciler merakla bekliyordu
Başlık ResmiLGS sınav tarihi belli oldu: Öğrenciler merakla bekliyordu

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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