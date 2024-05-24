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LGS'ye girecekler dikkat! Sınav giriş belgeleri yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS&#039;ye girecekler dikkat! Sınav giriş belgeleri yayımlandı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. LGS'ye girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte LGS sınav yerleri de açıklanmış oldu. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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