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Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi! Öğrenmeyi zorlaştırıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi! Öğrenmeyi zorlaştırıyor...

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Diyarbakır’da yapılan bir başvuru üzerine, lisede sürekli hâle getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) ve Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - KDK’nın kararına göre, Diyarbakır’daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40’ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu. Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK’ya başvurdu.

KDK, BAKANLIĞA TAVSİYE KARARI VERDİ

Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Millî Eğitim Bakanlığına ile Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

"ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR"

KDK’nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi. Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hâle getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

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Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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