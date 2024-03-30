Maç ortasında değişen kural düzenlendi! İlk 400'e doğrudan denklik, ilk 1.000'e YKS şartı yok

“IB programı ile YKS bambaşka. 2,5 ay kala YKS’ye hazırlanamayız” diyen öğrencilerin sesine kulak verildi. Yurtdışında üniversite okumada denklik kriterleri yeniden değişti. İki hafta önce alınan kararın revize edilmesini değerlendiren eğitimciler “Hatadan dönüldü. Kapsamlı düşünülmemişti. Böyle bir adım atılacaksa anca eylül-ekim gibi kılavuzla duyurulmalı” dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz günlerde yaptığı düzenlemeyle yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenleri ilgilendiren birtakım düzenlemelere gitti. Üniversite imtihanı olan YKS’ye 2,5 ay kala yurt dışı diploma denkliği için ‘uluslararası sıralama’ ve ‘Türkiye’de YKS’ye girme şartı’ getirildi. Bu karar, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programına hazırlanan gençlerin tepkisini çekti. ‘IB programı ile YKS bambaşka. Kısa bir sürede YKS’ye hazırlanamayız’ diyerek kararın gözden geçirilmesini istiyorlardı. Beklenen açıklama YÖK’ten geldi.

Yeni düzenleme şöyle:

YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dâhil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1.000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dâhil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk 1.000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İlk 1.000’de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.

İlk 1.000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

AÇIKLANMA TARİHİ YANLIŞTI

Eğitim uzmanı Onur Soğuk “Hızlı alınmış bir karardı. Bu durum yeni mağduriyetleri beraberinde getirdi. Önümüzdeki yıllarda tekrardan bu şartlar düşünülebilir ama açıklanma tarihine dikkat edilmeli. Eylül-ekim gibi kılavuz açıklandığı zaman duyurulmalı” dedi.